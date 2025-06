A- A+

FÉRIAS Petrolina: Inscrições para Colônia de Férias do Cemafauna abrem nesta quarta-feira (18) O 'Ceminha 2025' é voltado para crianças de 6 a 12 anos e terá atividades educativas sobre o meio ambiente

O Centro de Conservação e Manejo de Fauna da Caatinga (Cemafauna), em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, abre inscrições nesta quarta-feira (18) para a 11ª edição da Colônia de Férias do Ceminha.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site oficial até 27 de junho ou enquanto houver vagas disponíveis no sistema.

Cada turma terá 16 vagas, com a reserva de duas vagas gratuitas para crianças da rede pública de ensino e duas vagas para crianças com deficiência física, intelectual ou neuroatipicidade. A inscrição custa R$ 280 por criança.

Localizado no Campus de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), o Cemafauna reunirá atividades interativas para crianças de 6 a 12 anos.

Entre as ações previstas estão:

- Observação de aves;

- manejo de animais silvestres em cativeiro;

- estudos sobre insetos;

- atividades sobre peixes e morcegos da Caatinga.

As crianças também participarão de dinâmicas voltadas ao mundo microscópico, à flora da Caatinga e às interações ecológicas entre fauna e flora.

As turmas serão organizadas por faixa etária e acontecerão nos seguintes períodos:

1ª turma: 7 a 11/7 – Crianças de 6 a 8 anos

2ª turma: 14 a 18/7 – Crianças de 9 a 12 anos

3ª turma: 21 a 25/7 – Crianças de 6 a 8 anos

4ª turma: 28/7 a 1º/8 – Crianças de 9 a 12 anos

As atividades acontecerão no Campus de Ciências Agrárias da Univasf, com uma infraestrutura preparada para garantir o aprendizado e a segurança das crianças.

Os inscritos receberão:

Kit didático: mochila, camiseta, lápis, binóculo, pinça plástica, lupa de mão, bússola e caderno de anotações.

Lanche diário incluso, preparado de acordo com as restrições alimentares informadas no momento da inscrição.

Transporte: com saída às 7h30 do Campus Sede da Univasf (Centro) e retorno às 12h.

Todas as atividades serão supervisionadas por técnicos e monitores especializados.



Outras informações e inscrições podem ser acessadas pelo link ou pelo e-mail: [email protected].



Veja também