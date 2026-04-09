Petrolina: laboratório de refino de drogas é desarticulado; equipamentos industriais são apreendidos
Policiais localizaram ainda prensa hidráulica desmontada, prensa manual, liquidificador industrial, balanças de precisão e substâncias químicas
Um laboratório de refino de drogas foi localizado e desarticulado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), na cidade de Petrolina, no Sertão do estado.
Situado no bairro Portal da Cidade, o laboratório armazenava diversas substâncias entorpecentes, além de equipamentos e insumos utilizados no preparo e refino de drogas.
De acordo com a corporação, foram apreendidos no local 5 kg de material análogo à cocaína, 2.1 kg de substância semelhante à cocaína e 90 gramas de pó amarelo com características de cocaína.
Também estavam no espaço 252 gramas de substância análoga à maconha, 40 gramas de material semelhante à crack, além de 25 comprimidos com características de ecstasy.
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Os policiais localizaram ainda prensa hidráulica desmontada, prensa manual, acessórios metálicos, liquidificador industrial, balanças de precisão e substâncias químicas.
Também foi encontrada grande quantidade de pinos utilizados para o acondicionamento de entorpecentes, além de carregadores de pistola de diferentes calibres, como 9mm e .380, bem como munições de calibres 9mm, .380, .40 e .38.
Todo material localizado por equipes da 213ª Circunscrição de Petrolina foi encaminhado à autoridade policial para a adoção de medidas cabíveis.
As investigações, sob a coordenação dos delegados Daniel Moreira e Rommel Dias, seguem em andamento com o objetivo de identificar os responsáveis pelo local.