Petrolina: mulher de 30 anos é detida ao tentar fazer concurso do TJPE no lugar de outra pessoa

Uma mulher de 30 anos foi detida em Petrolina, no Sertão do estado, suspeita de tentar realizar o concurso público do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) no lugar de outra pessoa.



O caso aconteceu nesse domingo (21), em uma instituição de ensino no bairro Rio Claro, segundo informou a Polícia Civil do estado (PCPE).



Em nota, a corporação informou que policiais militares detiveram a mulher, que não teve o nome divulgado. "Ela estaria realizando a prova no lugar de outra pessoa", afirmou a PCPE.



Ainda de acordo com a Polícia Civil, a suspeita foi levada à 213ª Delegacia de Petrolina, que registrou a ocorrência de falsidade ideológica.

A mulher foi autuada em flagrante delito e encaminhada para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.



Não há informações sobre quem seria a pessoa favorecida pela tentativa de fraude e nem para qual cargo concorria.



A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com o TJPE para apurar outras informações sobre o caso e aguarda retorno.



Confira nota da PCPE na íntegra:

