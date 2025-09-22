Petrolina: mulher de 30 anos é detida ao tentar fazer concurso do TJPE no lugar de outra pessoa
Caso aconteceu nesse domingo (21), em uma instituição de ensino no bairro Rio Claro
Uma mulher de 30 anos foi detida em Petrolina, no Sertão do estado, suspeita de tentar realizar o concurso público do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) no lugar de outra pessoa.
O caso aconteceu nesse domingo (21), em uma instituição de ensino no bairro Rio Claro, segundo informou a Polícia Civil do estado (PCPE).
Em nota, a corporação informou que policiais militares detiveram a mulher, que não teve o nome divulgado. "Ela estaria realizando a prova no lugar de outra pessoa", afirmou a PCPE.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, a suspeita foi levada à 213ª Delegacia de Petrolina, que registrou a ocorrência de falsidade ideológica.
A mulher foi autuada em flagrante delito e encaminhada para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.
Não há informações sobre quem seria a pessoa favorecida pela tentativa de fraude e nem para qual cargo concorria.
A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com o TJPE para apurar outras informações sobre o caso e aguarda retorno.
Confira nota da PCPE na íntegra:
"A Polícia Civil de Pernambuco, através da 213ª Delegacia de Petrolina, informa que registrou no dia 21 a ocorrência de falsidade ideológica. Uma mulher de 30 anos, foi detida pela Polícia Militar durante a realização de um concurso público, em um estabelecimento de ensino no bairro Rio Claro. Ela estaria realizando a prova no lugar de outra pessoa. Na delegacia, a suspeita foi autuada em flagrante delito e após a aplicação das medidas administrativas, encaminhada para a audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça."