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Sertão Petrolina: mulher é morta a tiros em residência; crime é gravado por câmera de segurança Há imagens do momento em que dois homens chegam em uma moto. Um deles desce do veículo, vai até o portão da casa e atira contra a mulher

Uma mulher de 48 anos foi morta a tiros em uma residência na cidade de Petrolina, no Sertão de Pernambuco. O caso aconteceu nessa quinta-feira (21), no bairro Mandacaru, e foi registrado por uma câmera de segurança.

As imagens mostram o momento em que dois homens chegam em uma moto às proximidades do imóvel. Um deles desce do veículo enquanto o outro espera a ação.



Usando capacete, o garupa vai até o portão da casa, chama a vítima e atira contra a mulher, que estava no interior da residência.

Segundo a Polícia Civil do estado (PCPE), a vítima foi encontrada sem vida dentro do imóvel, com lesões de arma de fogo. O caso foi registrado como homicídio consumado, por meio da 25ª DPH.

Não há informações sobre a motivação e autoria do crime. Ninguém foi preso até o momento. "As investigações seguem em andamento", ressaltou a PCPE.

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