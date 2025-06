A- A+

Sertão Petrolina: mulher morre após ser atropelada por caminhão ao atravessar faixa com bicicleta Caso aconteceu no fim da tarde dessa quarta-feira (11), no km 187,9 da BR-428

Uma jovem de 24 anos morreu após ser atropelada por um caminhão no momento que atravessava a faixa de pedestre em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.



O caso aconteceu no fim da tarde dessa quarta-feira (11), no km 187,9 da BR-428. O motorista do veículo saiu do local após o ocorrido.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mulher, cujo nome não foi divulgado, atravessava a via com uma bicicleta quando foi atingida.



A corporação informou que não foi possível identificar se ela estava empurrando ou pedalando a bike na ocasião do atropelamento.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital de Traumas da cidade, mas não resistiu e morreu.



Ainda de acordo com a PRF, que foi acionada para a ocorrência, o motorista do caminhão não estava no local do acidente quando a viatura chegou.



O condutor foi identificado posteriormente, e um Boletim de Ocorrência Policial (BOP) será encaminhado à Polícia Civil de Pernambuco.

