Sertão Petrolina: mulher quebra próprio carro após filho não habilitado ser abordado em blitz PM informou que ela chegou a cortar a mangueira do combustível na intenção de atear fogo no carro

Uma mulher quebrou o próprio carro com uma barra de ferro após o filho, que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ter sido parado numa blitz no momento em que conduzia o veículo.



O caso aconteceu em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, na última quarta-feira (30).

Segundo a Polícia Militar, a Autarquia Municipal de Mobilidade de Petrolina (Ammpla) e uma equipe do 2º Batalhão Integrado Especializado (BIEsp) realizavam uma fiscalização de trânsito na av. Monsenhor Ângelo Sampaio quando abordaram o motorista de um carro.

"Ele estava sem habilitação e o veículo não estava regular para circulação. Ao ser informado da remoção, ele chamou a sua mãe", detalhou a PM.

Ao chegar ao local, a mulher, com o uso de uma barra de ferro, danificou o próprio veículo.



A PM informou que ela chegou a cortar a mangueira do combustível na intenção de atear fogo no carro.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram o carro danificado.

"A mulher foi conduzida para a delegacia de plantão para os procedimentos necessários", afirmou a PM.



