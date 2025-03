Petrolina receberá 40 novos ônibus de modelo menos poluente

A- A+

O município de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, está entre as 18 cidades do Brasil que receberão novos ônibus de modelo menos poluente.

A informação foi anunciada pelo Ministério das Cidades e publicada no Diário Oficial da União, na edição desta segunda-feira (17).

A ação prevê 281 novos veículos para cidades de sete estados do Brasil. Representando Pernambuco, Petrolina receberá 40 ônibus.

Os veículos fazem parte do eixo de Renovação de Frota do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para o setor privado. O investimento é de mais de R$ 197 milhões, financiados pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Todos os ônibus são de motor Euro 6, ou seja, ainda movidos a diesel, mas 85% menos poluentes do que os da antiga geração. A tecnologia Euro 6 converte os poluentes em compostos menos nocivos, ou os captura antes mesmo de eles serem liberados para a atmosfera.



O Ministério das Cidades tem conduzido o processo de descarbonização das frotas de ônibus por meio de investimentos do Novo PAC, tanto pelo setor privado quanto pelo setor público. Ao todo, na nova seleção do programa, são R$ 8,4 bilhões destinados à renovação da frota do transporte público e à melhoria da mobilidade urbana em grandes e médias cidades.

Outras estados

Além de Petrolina, em Pernambuco, cidades da Bahia, Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo também receberão os novos ônibus.

Na região Nordeste, a capital João Pessoa e os municípios de Conde, Cabedelo e Campina Grande, na Paraíba, receberão, somados, 90 novos ônibus. Já a cidade de Itabuna, na Bahia, contará com 40 novos veículos.

No Sudeste, Rio de Janeiro e Nova Iguaçu (RJ) somam 32 novos ônibus, enquanto Osasco, Itapevi, Santana de Parnaíba, Jandira, Pirapora, Barueri, Carapicuíba e Cotia, em São Paulo, totalizam 50 veículos. Nova Lima, em Minas Gerais, também receberá 21 modelos.



A capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, representa o Sul do país na lista de cidades beneficiadas. A população gaúcha terá ao seu dispor oito novos veículos.



