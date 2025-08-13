A- A+

PETROLINA Petrolina: professor é preso suspeito de assédio sexual contra estudante de 17 anos; SEE repudia Autuação ocorreu por meio da Delegacia da Mulher de Petrolina, para onde o professor foi encaminhado

Um professor de 57 anos foi preso por assédio sexual contra uma estudante de 17 anos, em uma unidade estadual de ensino na cidade de Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

A prisão aconteceu na segunda-feira (11) e foi confirmado pela Polícia Civil (PCPE) nesta quarta (13). Segundo a corporação, o suspeito foi preso em flagrante após tocar nas partes íntimas da vítima.

O crime aconteceu na Escola Estadual Otacílio Nunes de Souza, que está localizada no bairro Areia Branca. A autuação ocorreu por meio da Delegacia da Mulher de Petrolina, para onde o professor foi encaminhado.

Por meio de nota, a Secretária de Educação do Estado de Pernambuco (SEE) informou que, diante da gravidade da denúncia, a Gerência Regional de Educação (GRE) Sertão Médio São Francisco, responsável pela escola, solicitou a imediata abertura de um processo administrativo para o afastamento do docente.

"A pasta reitera que repudia qualquer forma de assédio e reafirma seu compromisso com a segurança e o bem-estar de seus estudantes e funcionários. A SEE se coloca à disposição das autoridades competentes para colaborar integralmente com as investigações e acompanhará de perto o caso", destacou a pasta de educação.



Confira nota na íntegra:

