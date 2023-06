A- A+

CARAVANA DO ORGULHO Petrolina promove "Caravana do Orgulho" com serviços de saúde e bem-estar para o público LGBTQIAP+ Evento ocorre em celebração ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+, nesta qurta-feira (28)

Com o intuito de homenagear o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+, celebrado nesta quarta-feira (28), Petrolina, no Sertão do estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDESDH), irá promover a "Caravana do Orgulho".

O objetivo da medida é promover a conscientização ao combate à violência contra a população LGBTQIAP+, além de emitir um alerta sobre a necessidade de prevenção e cuidado com a saúde por parte desse público. O evento será gratuito e ocorrerá das 8h às 12h desta quarta, na Secretaria Executiva de Juventude, Direitos Humanos, Mulher e Acessibilidade (SEJUDHMA).

“A orientação do prefeito Simão Durando é que enquanto gestão, devemos instituir políticas públicas para a comunidade LGBTQIAP+ e praticar o respeito pleno para todas as pessoas, independentemente da sua orientação sexual e identidade de gênero”, comentou a secretária executiva de Direitos Humanos, Rosarinha Coelho.

Serão ofertados ainda serviços do Retifica Petrolina, Cadastro Único, atendimento médico, testes rápidos, emissão e retificação do cartão SUS, serviços de beleza e terapias naturais.

