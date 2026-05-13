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INCLUSÃO Petrolina realiza segunda edição do TEA Parque com lazer e cidadania voltada à famílias atípicas Nesta edição, a programação contará com a emissão e orientações sobre a Carteirinha do Espectro Autista

A Prefeitura de Petrolina promove a segunda edição do TEA Parque, marcada pelo acolhimento, inclusão e lazer. A iniciativa acontece no próximo domingo (17), no Parque Josepha Coelho, das 8h às 11h.

A programação é voltada para famílias atípicas de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e oferece uma manhã repleta de atividades educativas, culturais, esportivas e sensoriais em um ambiente adaptado e acolhedor.

A ação tem como objetivo principal fortalecer a conscientização sobre o autismo, estimular a socialização e ampliar o acesso das famílias atípicas a serviços de cidadania, lazer e bem-estar. A programação foi planejada para proporcionar experiências inclusivas, respeitando as necessidades, potencialidades e individualidade de cada participante.

No evento, o público poderá participar de oficinas, apresentações artísticas e atividades interativas, com apresentações de grupos musicais, pinturas de rosto, feira de empreendedorismo das famílias atípicas, orquestras sensoriais, show de talentos, circuitos psicomotores e oficinas de massinha de nuvem.

A programação também conta com pinturas em tela, oficinas de origami, jump kids, atividades esportivas nas quadras, banho de carro-pipa, massoterapia, auriculoterapia, piquenique literário, jogos educativos e trânsito mirim.

Nesta edição, as famílias poderão emitir a Carteirinha do Espectro Autista, receber orientações de uso dela e esclarecer dúvidas com o atendimento da Ouvidoria da Seduce. A participação é gratuita e não é necessário realizar inscrição previamente.

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