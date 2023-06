A- A+

SÃO JOÃO 2023 Petrolina recebe São João Solidário com sorteios e leilões; confira a programação e como participar A iniciativa parte do m,ovimento voluntariado Tranforma Petrolina, que busca fortalecer iniciativas sociais

O Transforma Petrolina, projeto de voluntariado que integra ONGs e empresas a ações sociais para benefício da população de Petrolina, Sertão do estado, divulgou a programação completa do São João Solidário 2023. A iniciativa visa beneficiar 32 instituições sociais que fazem parte do programa através do incentivo à solidariedade durante as festas juninas.

Em 2022, a ação atendeu 19 instituições com o objetivo de promover desenvolvimento social e funcionamento sustentável, beneficiando mais de cinco mil pessoas. Além disso, contribuíram para três instituições de proteção animal com pagamento de procedimentos em clínicas veterinárias.



A programação de 2023 contará com curso de empregabilidade, em parceria com a PepSico e o Bar do Gaúcho, nos dias 6 e 7 de junho. Além disso, entre as principais atrações, está o São João dos Vovôs, com direito a cidade cenográfica para os idosos, no dia 19 de junho.

Haverá, ainda, uma campanha de arrecadação de cestas básicas e ração para cães e gatos, incluindo a população na pauta social, desta quinta-feira (1º) até o dia 25 de Junho.

A programação também inclui a 2ª edição do Leilão Solidário, que acontecerá dia 30 de junho, com as peças doadas pelos artistas que se apresentarão no São João de Petrolina 2023.

Além disso, os espectadores poderão concorrer ao projeto "Fã Solidário", que vai sortear, diariamente, dois ingressos para o camarote PNZ Louge com direito a um acompanhante, que acontecerá até o dia 25 de junho.

Saiba como participar do sorteio

Ser maior de 18 anos ;

; Doar 1 kg de alimento não perecível no Transforma Petrolina de 31/05 a 25 de junho;

no Transforma Petrolina de 31/05 a 25 de junho; Seguir o perfil do Transforma Brasil no instagram

Curtir o card oficial do Fã Solidário e marcar um amigo.

Informações importantes

O alimento não perecível deverá ser levado para a sede do Transforma Petrolina , que fica no Parque Josepha Coelho, das 8h às 17h;

do Transforma Petrolina , que fica no Parque Josepha Coelho, das 8h às 17h; Para cada quilo de alimento doado, a pessoa vai ganhar um cupom de sorteio que será depositado na urna;

de sorteio que será depositado na urna; Será instituída uma comissão com representação da sociedade civil, controladoria municipal e Transforma Petrolina para acompanhar, diariamente, o sorteio na sede do Transforma Petrolina, localizado no Parque Josefa Coelho, Centro, às 10h da manhã, com transmissão ao vivo na rede social do Transforma Petrolina.

Confira a programação completa

6 e 7 de junho

Curso de empregabilidade;



16 a 25 de junho (exceto dia 19)

Barraca de artesanato das ONGs para incentivo ao empreendedorismo social;



19 de junho

São João dos Vovôs;



1 a 25 de junho

Campanha de arrecadação de cestas básicas e ração para cães e gatos.



30 de junho

Leilão Solidário

