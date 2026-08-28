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Guerra Pezeshkian diz que Irã fez acordo com Omã para rota em Ormuz e alerta para economia do país Segundo ele, a reabertura da via será feita apenas se os Estados Unidos cumprirem seus compromissos do memorando de Islamabad, assinado em junho

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, disse nesta sexta-feira (28) que Teerã acertou com Omã uma rota de passagem pelo Estreito de Ormuz. Segundo ele, a reabertura da via será feita apenas se os Estados Unidos cumprirem seus compromissos do memorando de Islamabad, assinado em junho.

Pezeshkian disse em entrevista à TV iraniana que Ormuz deve ser reaberto com a parceria dos dois países. "Estamos agora acompanhando a questão. Se os EUA cumprirem seus compromissos em relação à suspensão das sanções e ao bloqueio, liberação de ativos, início de investimentos e fim da guerra no Líbano, também abriremos o Estreito de Ormuz", disse ele.

O presidente iraniano ressaltou que o país passa por dificuldades econômicas devido à guerra a ao bloqueio marítimo americano. "Temos inflação, problemas econômicos, emprego e muitas outras coisas. Mas as pessoas estão conosco porque essa unidade e coesão foram mantidas", disse ele.

No campo diplomático, Pezeshkian defendeu a retomada das relações com os países árabes e muçulmanos da região. "Devemos interagir sobre os princípios que acreditamos do ponto de vista ideológico, mas em relação a questões secundárias, podemos chegar a um acordo, disse ele. "Estamos nos esforçando nessa relação, seja com o Paquistão, Afeganistão, Arábia Saudita, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Catar, e outros países como Omã, Egito", acrescentou.

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