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Guerra

Pezeshkian diz que mísseis do Irã não constam e nunca farão parte de acordo com EUA

O dirigente iraniano afirmou que a eficácia das negociações com os EUA depende do compromisso total com as obrigações acordadas e da sua implementação precisa

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O presidente iraniano, Masud PezeshkianO presidente iraniano, Masud Pezeshkian - Foto: Atta Kenare / AFP

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, disse que a questão dos mísseis do país não existe e nunca existirá do acordo acertado com os Estados Unidos, citando que aparatos são de uso para defesa própria iraniana.

"Se não tivermos mísseis para autodefesa, Israel e os EUA atacariam o Irã, assim como fizeram em Gaza", afirmou o dirigente em vídeo para a emissora Anewz retransmitido no Facebook nesta terça-feira, 23.

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Já em registro no X, o dirigente iraniano afirmou que a eficácia das negociações com os EUA depende do compromisso total com as obrigações acordadas e da sua implementação precisa. "O progresso neste caminho será medido pela adesão prática às responsabilidades que foram aceitas. Declarações fora do texto acordado não ajudam a avançar as negociações", disse.

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