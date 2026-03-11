Qua, 11 de Março

DIREITOS

Pezeshkian diz que única forma de encerrar guerra é reconhecer direitos do Irã

Em publicação no X nesta quarta-feira, o líder iraniano disse ter reafirmado a posição de Teerã em conversas com líderes da Rússia e do Paquistão

O presidente do Irã, Masoud PezeshkianO presidente do Irã, Masoud Pezeshkian - Foto: Karim Jaafar / AFP

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou que o fim da guerra com Estados Unidos e Israel dependerá do reconhecimento dos direitos do país e de garantias internacionais contra novas agressões. Em publicação no X nesta quarta-feira, o líder iraniano disse ter reafirmado a posição de Teerã em conversas com líderes da Rússia e do Paquistão.

Segundo Pezeshkian, "a única maneira de acabar com esta guerra - iniciada pelo regime sionista Israel e pelos EUA - é reconhecer os direitos legítimos do Irã, o pagamento de reparações e garantias internacionais firmes contra futuras agressões".

O presidente acrescentou que, nas conversas diplomáticas, reiterou o compromisso do Irã com a estabilidade regional. "Reafirmei o compromisso do Irã com a paz na região", escreveu.

A declaração ocorre em meio à intensificação do conflito no Oriente Médio. Mais cedo, a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) afirmou que a guerra contra EUA e Israel continuará até a "rendição completa do inimigo", após uma nova rodada de ataques contra posições americanas no Golfo Pérsico.

Do lado americano, o presidente Donald Trump afirmou na semana passada que Washington não aceitará um acordo com Teerã e que apenas a "rendição incondicional" do Irã encerraria o conflito.

Rússia e Paquistão têm demonstrado apoio político a Teerã. O presidente russo, Vladimir Putin, reiterou recentemente o respaldo de Moscou ao Irã, enquanto autoridades paquistanesas classificaram os ataques americanos como "injustificados", defendendo a retomada da diplomacia.
 

