A- A+

PRORROGAÇÃO Pezeshkian: quebra de compromissos, cerco e ameaças são obstáculos à negociação com EUA Na terça-feira, 21, Trump estendeu o cessar-fogo com o Irã

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, disse nesta quarta-feira, 22, que a quebra de compromissos, o cerco e ameaças representam os principais obstáculos à negociação com os Estados Unidos.

"A República Islâmica do Irã sempre acolheu e acolhe o diálogo e o acordo. A quebra de compromissos, o cerco e as ameaças são o principal obstáculo à negociação real", disse o dirigente iraniano em sua conta no X.

"O mundo é testemunha da retórica hipócrita e da contradição entre as suas alegações e os seus atos", registrou Pezeshkian na publicação, em uma observação indireta à postura do presidente dos EUA, Donald Trump.

Na terça-feira, 21, Trump estendeu o cessar-fogo com o Irã. A decisão foi anunciada momentos depois de o governo americano suspender a viagem do vice-presidente, J.D. Vance, ao Paquistão para uma segunda rodada de negociações com os iranianos, que não haviam confirmado presença.



Veja também