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Operação Citrus

PF afasta servidor em investigação sobre documentos falsos e mudas irregulares em Sergipe

Ação cumpriu três mandados de busca e apreensão e determinou o afastamento de um servidor estadual investigado no caso

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Polícia FederalPolícia Federal - Foto: Polícia Federal/divulgação

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (16) a segunda fase da Operação Citrus, que investiga o uso de documentos falsos em compras clandestinas de mudas de laranja junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária em Sergipe.

A ação cumpriu três mandados de busca e apreensão e determinou o afastamento de um servidor estadual investigado no caso.

As buscas foram realizadas nos municípios de Barra dos Coqueiros e Boquim, ambos em Sergipe. A Justiça Federal também expediu dois mandados de busca pessoal, cumpridos durante a operação.

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O objetivo é ampliar a coleta de provas, esclarecer a participação dos investigados no esquema e identificar eventuais outros envolvidos.

A operação é desdobramento da primeira fase, deflagrada em novembro de 2025, quando a PF apurou o uso de documentação falsa para "esquentar" (dar aparência de legalidade) à aquisição das mudas.

Com o avanço das investigações, surgiram indícios de outros crimes, como advocacia administrativa, falsificação de documento público e corrupção, que passaram a integrar o escopo das apurações.

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