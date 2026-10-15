PF afirma que Canella é 'patrono político' e 'articulador' de organização criminosa ligada ao CV
Ainda de acordo com a Polícia Federal, a organização criminosa integrada por Canella tem um "ecletismo econômico e pragmatismo geopolítico que transcendem cisões faccionais"
A Polícia Federal classifica o deputado eleito Márcio Canella (União), preso na manhã desta quinta, como "patrono político" e "articulador de alto escalão" de uma organização criminosa ligada ao Comando Vermelho. Segundo os investigadores, Canella seria o elo entre o poder público, uma rede de postos de combustíveis utilizadas para a lavagem de dinheiro do crime organizado e integrantes do grupo alvo da mais recente fase da Operação Unha e Carne.
Ainda de acordo com a PF, a organização criminosa integrada por Canella tem um "ecletismo econômico e pragmatismo geopolítico que transcendem cisões faccionais". A corporação diz que o grupo estabeleceu "pontes operacionais com milícias e com o tráfico de drogas para fins de perenidade territorial e blindagem política".
"A inserção “Márcio Canella” nesse ecossistema paramilitar traduz-se em atos concretos de favorecimento e cooptação. A comprovação dessa alegação foi a nomeação de ex-vereadores sob investigação por liame miliciano ao seu quadro de secretários municipais em Belford Roxo", destacou a corporação ao pedir ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a abertura de operação que levou à prisão de Canella nesta manhã.
Ainda de acordo com a PF, Canella também é "destinatário" de valores decorrentes de crimes cometidos pelas organizações criminosas. A corporação destacou o "vasto acervo de relógios de altíssimo valor, os dois veículos de luxo 0km/seminovos e às duas motocicletas de grife" apreendidos no inquérito. Segundo os investigadores, o cenário "converge com a hipótese criminal de lavagem de capitais".
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EDGAR ALVES DE ANDRADE, ALCUNHA “DOCA” e JOSÉ
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oficial agia expressamente como canal de interlocução e intermediário dos interesses da gestão
municipal chefiada “MÁRCIO CANELLA”.