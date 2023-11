A- A+

NÃO SEJA UM LARANJA PF apreende celular no Recife ao cumprir mandado de operação contra fraudes bancárias eletrônicas A polícia não informou o nome do alvo do mandado cumprido no Recife

Um celular foi apreendido pela Polícia Federal (PF) no bairro de Tejipió, Zona Oeste do Recife, na manhã desta terça-feira (28), no âmbito da Operação Não Seja Um Laranja 3. A ação mira suspeitos de fraudes bancáris eletrônicas. Ao todo, 19 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em dez estados brasileiros.

Segundo a PF, a operação atuou no contexto de investigações de pessoas que cederam contas pessoais para receber recursos oriundos de golpes e fraudes contra clientes bancários. A polícia não informou o nome do alvo do mandado cumprido no Recife.

Nos últimos anos, a PF detectou um aumento considerável da participação consciente de pessoas físicas em esquemas criminosos, para os quais “emprestam” suas contas bancárias, mediante pagamento.

"Este 'lucro fácil', com a cessão das contas para receber transações fraudulentas, possibilita a ocorrência de fraudes bancárias eletrônicas que vitimam inúmeros cidadãos", explicou a polícia, acrescentando que tais pessoas são conhecidas popularmente como “laranjas”.

Além de Pernambuco, os mandados foram cumpridos no Acre (1), Alagoas (2), Amapá (1), Goiás (2), Maranhão (2), Minas Gerais (1), Paraíba (6), Piauí (2) e Rio Grande do Norte (1).

A operação faz parte da Força-Tarefa Tentáculos, que tem como um dos principais pilares a cooperação com a Febraban e instituições bancárias associadas no combate às fraudes bancárias eletrônicas.

