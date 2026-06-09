Ter, 09 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça09/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CRIME

PF apreende celulares para coibir violência infantojuvenil na internet

Ação ocorreu em Niterói, região metropolitana do Rio

Reportar Erro
PF apreende celulares para coibir violência infantojuvenil na internetPF apreende celulares para coibir violência infantojuvenil na internet - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Operação da Polícia Federal em Niterói, região metropolitana do Rio, apreendeu dois celulares. A finalidade era identificar autores de crimes de armazenamento e compartilhamento de arquivos com cenas de violência sexual infantojuvenil na internet. Os aparelhos serão submetidos à perícia técnica criminal. 

Na ação dessa segunda-feira (8) no bairro do Fonseca, os agentes da Delegacia de Polícia Federal em Niterói cumpriram mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Federal Criminal de Niterói.

O investigado poderá responder pela prática dos crimes de armazenamento e compartilhamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantil, sem prejuízo de outros delitos que venham a ser identificados no curso das investigações.

Leia também

• ECA Digital: governo Lula aumenta classificação indicativa do YouTube para 16 anos

• PF faz operação em 27 estados contra abuso sexual infantojuvenil

• Polícia Federal combate crime de exploração sexual infantojuvenil

Embora o termo pornografia ainda conste no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a comunidade internacional adota preferencialmente as expressões abuso sexual de crianças e adolescentes ou violência sexual de crianças e adolescentes, por refletirem com maior precisão a gravidade desses crimes.

Orientação
A Polícia Federal orienta pais e responsáveis a acompanhar o uso da internet por crianças e adolescentes, como forma de reduzir riscos e proteger possíveis vítimas. O diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e a orientação para que os jovens comuniquem situações suspeitas também são medidas importantes de proteção.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter