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OPERAÇÃO ELO OCULTO PF apreende quatro dispositivos em operação contra abuso sexual infantojuvenil em Pernambuco Ação policial foi realizada em Catende, na Mata Sul, após investigação identificar atividades suspeitas em grupo do Telegram

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (14) na deflagração da Operação Elo Oculto, em Catende, na Mata Sul de Pernambuco.

De acordo com a corporação, a ação investigou a divulgação e o compartilhamento de material de abuso sexual de crianças e adolescentes na internet.

Além do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal, os agentes recolheram quatro dispositivos eletrônicos.

As investigações começaram após a identificação de atividades suspeitas em um grupo do aplicativo de mensagens Telegram, no qual arquivos contendo material de abuso sexual infantojuvenil teriam sido divulgados e oferecidos.

A operação busca reunir elementos para aprofundar a apuração dos possíveis crimes.

Os policiais também apreenderam um aparelho celular, um tablet e dois notebooks.

Os equipamentos serão submetidos à análise pericial para auxiliar nas investigações e identificar possíveis outras evidências relacionadas à prática criminosa, de acordo com a polícia.

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