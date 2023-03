A- A+

PERNAMBUCO PF descobre remédios dentro da validade em 2.500 caixas de medicamentos que seriam descartadas Medicamentos estavam na farmácia central e na Secretaria de Saúde do município de Salgueiro

Cerca de 2.500 caixas de medicamentos que estavam armazenadas em tambores plásticos e seriam descartadas por estarem supostamente fora da validade, foram apreendidas pela Polícia Federal na farmácia central e na Secretaria de Saúde do município de Salgueiro, no Sertão.

De acordo com a corporação, após a denúncia de um vereador da cidade, foram feitas diligências no local para analisar o material. Em meios aos medicamentos de fato vencidos, os agentes encontraram diversas caixas de remédios com validade para março deste ano e também para 2024, que poderiam estar sendo distribuídas para a população.

O caso foi caracterizado como má gestão dos recursos públicos. Os medicamentos foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia da PF de Salgueiro. Um inquérito policial foi instaurado para prosseguimento das investigações.

No local, foram encontrados medicamentos fora edentro da validade. Foto: Divulgação/PF

Segundo a corporação, caso haja a comprovação de crime e do mau uso do dinheiro público, os responsáveis pelo gerenciamento dos medicamentos serão responsabilizados.

Os crimes investigados são os de inserção de dados falsos em sistema de informações, também chamado de peculato eletrônico, com o objetivo de obter vantagem indevida, e o crime de fraude em licitação, pelo fornecimento inservível para consumo ou com prazo de validade vencido.



As penas podem variar de dois a 20 anos de reclusão.

Veja também

influenciadores digitais "Cleanfluencers" ensinam a limpar sujeira nas redes sociais