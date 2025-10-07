A- A+

INVESTIGAÇÃO PF apura se caminhões-tanque abandonados pelo crime organizado têm relação com casos de metanol Até o momento, o Brasil reúne 217 notificações de possível intoxicação por metanol após consumo de bebida

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou nesta terça-feira, 7, que uma das hipóteses investigadas pela Polícia Federal é de que o metanol utilizado para adulterar bebidas tenha origem em caminhões e tanques abandonados pelo crime organizado após Operação Tank.

Lewandowski disse que uma das principais vias para solucionar o caso será a identificação do tipo de metanol utilizado para adulterar bebidas: se a substância teria origem vegetal, gerada pela própria fermentação das substâncias utilizadas na produção de bebidas, ou mineral. Neste último caso, pode haver ligação com a operação. O ministro se reuniu nesta terça-feira, 7, com associações do ramo de bebidas.

"Todos sabem que recentemente tivemos enorme ação de combate à infiltração de crime organizado na área de combustíveis. Muitos caminhões e tanques de metanol foram abandonados depois da operação. Essa é uma hipótese que está sendo estudada, trilhada, acalentada pela Polícia Federal", explicou o ministro.

Até o momento, o Brasil reúne 217 notificações de possível intoxicação por metanol após consumo de bebida. Dessas, 17 casos foram confirmados e 200 estão em investigação. Até o momento, 13 Estados notificaram casos: São Paulo (que concentra cerca de 80% das notificações), Acre, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia e Rio Grande do Sul. Bahia, Distrito Federal e Mato Grosso descartaram os casos que estavam sob análise.

"As investigações estão no início, estão muito embrionárias ainda. Não podemos avançar em nenhuma conclusão, seria até temerário", pontuou Lewandowski.

O ministro explicou ainda que os responsáveis pela adulteração não necessariamente pertencem a organizações amplamente conhecidas, com o PCC. "Não estamos nos referindo necessariamente àquelas conhecidas facções. Pode ser que haja uma organização criminosa especializada em distribuir metanol para adulterar bebidas. Não deixa de ser uma organização criminosa", disse.

Segundo Lewandowski, outro alvo que será atacado pelas investigações será a comercialização de selos, tampas e rótulos pela internet.

"Hoje a venda de rótulos, lacres e tampas que podem servir para adulteração das bebidas é praticamente livre, não tem um controle maior, essa é uma área que precisa ser atacada, porque é aí que temos grande parte da origem das bebidas adulteradas com metanol", afirmou o ministro.

Até o momento, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) já notificou 15 estabelecimentos que comercializam bebidas. Nesta terça-feira, outros 15 serão notificados.

Na semana passada, a Polícia Federal abriu uma investigação a pedido de Lewandowski para apurar os casos. Na ocasião, São Paulo era o único Estado com registros, mas havia indícios de que o problema poderia atingir outros Estados.

Participaram da reunião no MJSP a Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe), a Associação Brasileira de Bebidas Destiladas (ABBD), a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade (FNCP) e a Associação Brasileira de Combate à Falsificação (ABCF).

"Nós não queremos paralisar um setor importante da economia nacional, que é o setor de bebidas. Precisamos separar o joio do trigo. Então vamos com muita clareza atacar aqueles comerciantes que estão adulterando as bebidas de forma intencional e preservar aqueles comerciantes que estão atuando dentro da legalidade", disse Lewandowski.

O ministério criou um comitê para lidar com a crise, que inclui a participação do setor privado. A pasta vai criar um site que ficará hospedado na página da Senacon para informar sobre as medidas tomadas para responder à crise.





Veja também