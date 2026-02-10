Ter, 10 de Fevereiro

RIO DE JANEIRO

PF cumpre mandado contra homem investigado por discurso de ódio LGBTQIA+ em Nova Friburgo

Segundo a corporação, ele chefiava uma rede de atos preconceituosos e possuía mais de 56 mil seguidores

Agentes da Polícia Federal deflagram 'Operação Recalque' na Região Serrana  - Foto: Divulgação / Polícia Federal

Agentes da Polícia Federal cumpriram, na manhã desta terça-feira, um mandado de busca e apreensão em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio, na residência de um homem de 24 anos investigado por disseminar discurso de ódio contra a comunidade LGBTQIA+ na internet.

Segundo a corporação, ele liderava uma rede de atos preconceituosos e possuía mais de 56 mil seguidores. Suas publicações teriam sido visualizadas por mais de três milhões de pessoas.

A investigação teve início após policiais federais identificarem a circulação em larga escala de publicações com discurso de ódio direcionado a minorias LGBTQIA+. Diante disso, foi instaurado um inquérito, e a conta do investigado foi bloqueada pela plataforma.

 

Mesmo após o banimento, o homem teria criado um novo perfil e retomado a publicação de conteúdos do mesmo teor. Na residência, diversos aparelhos celulares foram apreendidos, com o objetivo de aprofundar as investigações.

Desde 2019, a homofobia e a transfobia são equiparadas ao crime de racismo no Brasil, sendo consideradas crimes inafiançáveis.

