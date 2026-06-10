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Polícia Federal PF cumpre mandado em investigação sobre fraudes contra a Caixa Econômica Federal Esquema é suspeito de abrir contas com documentos falsos e obter empréstimos de forma irregular

A Polícia Federal cumpriu, nesta quarta-feira (10), um mandado de busca e apreensão no âmbito de uma investigação que apura a atuação de uma associação criminosa suspeita de aplicar fraudes contra a Caixa Econômica Federal. A ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara Federal de São José dos Campos, no interior de São Paulo.

A ação foi realizada na capital paulista, na residência de um investigado apontado como participante de uma fraude praticada contra uma agência da Caixa localizada no município de Jacareí, no Vale do Paraíba.

Segundo a Polícia Federal, as investigações começaram após informações repassadas pela própria instituição financeira. Os indícios apontam para a existência de um grupo criminoso especializado na abertura fraudulenta de contas bancárias por meio do uso de documentos falsificados.

De acordo com os investigadores, o esquema também envolvia a contratação irregular de empréstimos em nome de terceiros. Após a liberação dos recursos, os valores eram distribuídos entre contas de integrantes do grupo e de outras pessoas ligadas à fraude.

Até o momento, quatro suspeitos foram identificados como integrantes da associação criminosa. A Polícia Federal informou ainda que, em 2025, já havia cumprido outros três mandados de busca e apreensão relacionados ao mesmo grupo investigado.

As apurações continuam para identificar possíveis novos envolvidos e dimensionar o prejuízo causado à instituição financeira. A PF não divulgou detalhes sobre o material apreendido durante a operação.

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