Qua, 04 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta04/11/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
INVESTIGAÇÃO

PF cumpre mandados contra suspeitos de usar pontos para repassar respostas em concurso da Ufape

Como parte da operação, foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão no Recife e em Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Nazaré da Mata, Buenos Aires, Garanhuns, Caruaru e Brejo da Madre de Deus

Reportar Erro
PF cumpre mandados contra suspeitos de usar pontos para repassar respostas em concurso da UfapePF cumpre mandados contra suspeitos de usar pontos para repassar respostas em concurso da Ufape - Foto: Facebook Ufape/Reprodução

Uma operação da Polícia Federal (PF) mira um grupo suspeito de fraude em concurso público realizado pela Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (Ufape).

Segundo a corporação, há indícios na investigação que apontam que os suspeitos utilizavam pontos eletrônicos para repassar respostas a candidatos durante a aplicação das provas.

Como parte da operação, deflagrada nesta quarta-feira (4) pela PF, foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão no Recife e em Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Nazaré da Mata, Buenos Aires, Garanhuns, Caruaru e Brejo da Madre de Deus.

A PF reteve mídias, celulares, computadores e documentos, além de veículos e bens de valor que teriam sido adquiridos com recursos obtidos por meio da fraude.

Leia também

• Receita Federal apreende R$ 870 mil em cigarros eletrônicos e outras mercadorias ilegais no Recife

• Parque no Recife recebe piquenique literário do projeto "Café pra Escrever"

• Além do Recife, show de Jorge & Mateus no réveillon de Fortaleza é cancelado

"A Polícia Federal apura a participação de cada investigado de forma individualizada, com o objetivo de identificar as funções exercidas por cada um na organização criminosa. A investigação é conduzida pela Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários, a Delefaz, da Superintendência Regional da Polícia Federal em Pernambuco", completou a Polícia Federal, em comunicado enviado à imprensa.

De acordo com a corporação, os investigados poderão responder pelos crimes de fraude em certames de interesse público (art. 311-A do Código Penal), organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), associação criminosa (art. 288 do Código Penal), falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e falsificação de documento, "sem prejuízo de outros crimes que venham a ser identificados no curso da investigação".

O que diz a Ufape
Por meio de nota, a Ufape informou que "vem colaborando integralmente com as autoridades responsáveis, prestando as informações solicitadas e adotando as providências institucionais necessárias, sempre que demandada, para contribuir com o esclarecimento dos fatos".

"A UFAPE reafirma seu compromisso com a transparência, a legalidade e a integridade institucional, ressaltando a importância de que os procedimentos de apuração sejam conduzidos pelas instâncias competentes, com observância do devido processo legal e das garantias aplicáveis", completou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter