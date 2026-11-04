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INVESTIGAÇÃO PF cumpre mandados contra suspeitos de usar pontos para repassar respostas em concurso da Ufape Como parte da operação, foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão no Recife e em Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Nazaré da Mata, Buenos Aires, Garanhuns, Caruaru e Brejo da Madre de Deus

Uma operação da Polícia Federal (PF) mira um grupo suspeito de fraude em concurso público realizado pela Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (Ufape).

Segundo a corporação, há indícios na investigação que apontam que os suspeitos utilizavam pontos eletrônicos para repassar respostas a candidatos durante a aplicação das provas.

Como parte da operação, deflagrada nesta quarta-feira (4) pela PF, foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão no Recife e em Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Nazaré da Mata, Buenos Aires, Garanhuns, Caruaru e Brejo da Madre de Deus.

A PF reteve mídias, celulares, computadores e documentos, além de veículos e bens de valor que teriam sido adquiridos com recursos obtidos por meio da fraude.

"A Polícia Federal apura a participação de cada investigado de forma individualizada, com o objetivo de identificar as funções exercidas por cada um na organização criminosa. A investigação é conduzida pela Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários, a Delefaz, da Superintendência Regional da Polícia Federal em Pernambuco", completou a Polícia Federal, em comunicado enviado à imprensa.

De acordo com a corporação, os investigados poderão responder pelos crimes de fraude em certames de interesse público (art. 311-A do Código Penal), organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), associação criminosa (art. 288 do Código Penal), falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e falsificação de documento, "sem prejuízo de outros crimes que venham a ser identificados no curso da investigação".

O que diz a Ufape

Por meio de nota, a Ufape informou que "vem colaborando integralmente com as autoridades responsáveis, prestando as informações solicitadas e adotando as providências institucionais necessárias, sempre que demandada, para contribuir com o esclarecimento dos fatos".



"A UFAPE reafirma seu compromisso com a transparência, a legalidade e a integridade institucional, ressaltando a importância de que os procedimentos de apuração sejam conduzidos pelas instâncias competentes, com observância do devido processo legal e das garantias aplicáveis", completou.

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