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Polícia Federal

PF cumpre mandados de busca e apreensão em nova fase da Operação Compliance Zero

Fase da operação apura suspeita de participação de agente público no caso

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Polícia FederalPolícia Federal - Foto: Polícia Federal/divulgação

A Polícia Federal cumpre 18 mandados de busca e apreensão na nona fase da Operação Compliance Zero, que investiga o esquema de fraude financeira do Banco Master. Esta fase da operação apura suspeita de participação de agente público no caso.

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Estão sendo cumpridos mandados nos estados da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal. A última fase da Compliance Zero teve como alvo o ex-governador do Rio Cláudio Castro (PL) e apurava aportes suspeitos do Rioprevidência em letras financeiras do Master que totalizaram cerca de R$ 3 bilhões.

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