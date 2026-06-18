Polícia Federal
PF cumpre mandados de busca e apreensão em nova fase da Operação Compliance Zero
Fase da operação apura suspeita de participação de agente público no caso
A Polícia Federal cumpre 18 mandados de busca e apreensão na nona fase da Operação Compliance Zero, que investiga o esquema de fraude financeira do Banco Master. Esta fase da operação apura suspeita de participação de agente público no caso.
Leia também
• Amazon consumiu 273,3 milhões de litros de água em 2025 no Brasil
• Rebeca Andrade volta a competir e ajuda Brasil a conquistar prata no Pan de ginástica
• Pernambuco é o segundo estado do Brasil com mais investimentos da Amazon nos últimos 15 anos
Estão sendo cumpridos mandados nos estados da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal. A última fase da Compliance Zero teve como alvo o ex-governador do Rio Cláudio Castro (PL) e apurava aportes suspeitos do Rioprevidência em letras financeiras do Master que totalizaram cerca de R$ 3 bilhões.