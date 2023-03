A- A+

Busca e apreensão PF cumpre mandados ligados à corrupção eleitoral no Amapá Estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão

A Polícia Federal (PF) cumpre hoje (14) sete mandados de busca e apreensão em Macapá e Tartarugalzinho (AP), incluindo a prefeitura do município do interior amapaense. O caso trata de promessa de vantagem pessoal e coação de trabalhadores de duas empresas durante campanha para a Assembleia Legislativa do Amapá, nas eleições de 2022.

Segundo a PF, foram apurados indícios "de que os empregados eram coagidos, sob pena de terem o ponto cortado, para participarem de reuniões, bandeiradas, passeatas e caminhadas, bem como para se comprometerem a votar e dar apoio à candidata ao cargo de deputada estadual”.

O caso envolve um servidor público da prefeitura de Tartarugalzinho, que seria responsável por operar o esquema. São investigados o possível abuso de poder político e econômico na campanha eleitoral, o gasto ilícito de recursos e a captação ilícita de sufrágio, com consequências no âmbito da Justiça Eleitoral. Os nomes dos investigados não foram divulgados.

