Qua, 03 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta03/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BRASIL

PF cumpre ordem de afastamento de governador do TO por suspeita de desvios de cestas básicas

As investigações apontam a existência de um esquema de desvios de R$ 73 milhões em recursos públicos no Estado entre 2020 e 2021, durante a pandemia da covid-19

Reportar Erro
Wanderlei Barbosa, governador do Tocantins, cumpre ordem de afastamento de governador do TO por suspeita de desvios de cestas básicasWanderlei Barbosa, governador do Tocantins, cumpre ordem de afastamento de governador do TO por suspeita de desvios de cestas básicas - Foto: Divulgação/Governo Tocantins

A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação para apurar desvios em cestas básicas e cumpriu nesta quarta-feira, 3, uma ordem de afastamento do governador de Tocantins, Wanderlei Barbosa, por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ele ainda não se manifestou sobre o fato.

As investigações apontam a existência de um esquema de desvios de R$ 73 milhões em recursos públicos no Estado entre 2020 e 2021, durante a pandemia da covid-19. Wanderlei Barbosa é um dos alvos de busca e apreensão e também teve seu afastamento decreto por decisão do ministro do STJ Mauro Campbell.

Leia também

• PF cumpre 51 mandados e apura desvios do governo do Tocantins durante a pandemia

• Saúde reforça vacinação contra sarampo no Tocantins e Maranhão

• Ministério da Saúde confirma nove casos de sarampo em Tocantins

A PF cumpre 51 mandados de busca e apreensão e medidas cautelares contra os alvos.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter