NORDESTE PF de Pernambuco aciona Interpol, e paraibano condenado por assaltar postos é preso nos EUA Homem foi preso no estado americano de Massachusetts

Um paraibano de 29 anos condenado por assaltar vários postos de gasolina no estado vizinho em 17 de fevereiro de 2015 foi preso pela Interpol em Massachusetts, nos Estados Unidos, após a Polícia Federal (PF) de Pernambuco ter publicado seu nome na difusão vermelha da entidade internacional.

De acordo com a PF, a prisão, divulgada nesta terça-feira (20), foi efetuada no último 7 de junho no estado americano. O paraibano foi condenado pela Justiça por ter, na companhia de outros suspeitos, usando arma de fogo e empregando violência, realizado várias investidas criminosas contra postos de gasolina na Paraíba.

O homem, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi condenado a cinco anos de prisão em 16 de março de 2017. Ele cumpriu parte da pena em regime semiaberto, mas não compareceu na penitenciária em 17 de junho de 2018. Por isso, sua prisão preventiva foi decretada em 28 de fevereiro de 2021 - tendo o mandado validade até 15 de junho de 2030. Ele ficou foragido do Brasil desde então.

"Seu nome foi colocado na difusão Vermelha no dia 30 de setembro de 2022 por solicitação da Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça da Paraíba, quando a partir daí passou a ser procurado nos 190 países que compõe a Interpol", disse a PF, em nota.

A Polícia Federal comunicou a sua prisão à Justiça da Paraíba e, agora, será providenciada a sua extradição de Massachusetts para João Pessoa o que ocorrerá após a autorização do tribunal competente para julgar o correspondente pedido de extradição nos Estados Unidos.

"Sendo autorizado, após as formalidades legais, representantes da Polícia Federal serão designados para escoltar o preso de volta ao Brasil, onde será recolhido à prisão e permanecerá à disposição da Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça da Paraíba", completa comunicado da PF.

