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Justiça

PF deflagra nova fase da Operação Compliance na manhã desta quinta (18)

Senador Jaques Wagner é um dos alvos

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PF deflagra nova fase da Operação Compliance na manhã desta quinta (18)PF deflagra nova fase da Operação Compliance na manhã desta quinta (18) - Foto: Polícia Federal/Divulgação

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (18) a 9ª fase da Operação Compliance Zero. O objetivo é apurar a participação de um agente público em um esquema de irregularidades envolvendo instituições do sistema financeiro nacional.

Em nota, a corporação informou que cumpre 18 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal. O senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado; e Augusto Ferreira Lima, sócio no Banco Master, estão entre os alvos.

Segundo a PF, também estão sendo cumpridas medidas cautelares como proibição de contato entre os investigados e suspensão de passaporte.

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“Os fatos investigados podem caracterizar, em tese, os crimes de corrupção passiva, de corrupção ativa e de lavagem de dinheiro”, detalhou a nota.

Em nota, a defesa de Augusto Lima considerou "desnecessárias" as diligências realizadas pela PF na manhã de hoje.

"Augusto Lima está há seis meses à disposição das autoridades para esclarecer os fatos em apuração. De todo modo, as medidas contribuirão para demonstrar que os fatos apurados nesta fase da investigação são rigorosamente lícitos". 

A reportagem da Agência Brasil entrou em contato com a assessoria do senador Jaques Wagner e aguarda posicionamento.

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