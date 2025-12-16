A- A+

OPERAÇÃO IGAPÓ PF deflagra operação contra esquema de corrupção, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro São cumpridos 31 mandados de busca e apreensão, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal, em endereços localizados no Pará e no Distrito Federal

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 16, a Operação Igapó, que investiga uma suposta organização criminosa formada por agentes públicos e privados envolvida em casos de corrupção.

Um dos alvos de busca e apreensão é o deputado federal Antônio Doido (MDB-PA), por suspeita de crimes de corrupção.

Segundo as autoridades, o grupo teria desviado recursos públicos por meio de fraudes em processos de licitação, utilizando os valores desviados para pagamento de vantagens indevidas e ocultação de patrimônio.

Durante a operação, são cumpridos 31 mandados de busca e apreensão, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal, em endereços localizados no Pará e no Distrito Federal. A operação foi autorizada pelo ministro Flávio Dino.

Entre os crimes investigados estão corrupção eleitoral, corrupção ativa e passiva, fraudes em licitação, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa.



