Seg, 20 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda20/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
operação

PF deflagra operação contra fraude em provas de residência médica

A operação foi batizada de R1, em referência ao primeiro ano em que os médicos atuam como residentes

Reportar Erro
PF deflagra operação contra fraude em provas de residência médicaPF deflagra operação contra fraude em provas de residência médica - Foto: Polícia Federal

A Polícia Federal (PF), em parceria com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), deflagrou uma operação para desarticular fraudes em provas de residência médica no País. A informação foi divulgada pela PF neste domingo (19).

A operação foi batizada de R1, em referência ao primeiro ano em que os médicos atuam como residentes.

As investigações apontaram que o grupo se preparava para fraudar o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), aplicado neste domingo.

Leia também

• Recife: homem é detido em carro clonado, com arma e falso distintivo da Polícia Civil de Pernambuco

• Polícia descobre 2 postos em São Paulo suspeitos de fornecer metanol para bebidas

• Polícia desarticula quadrilha que obrigava moradores de Ipojuca a pagar taxas a traficantes

O esquema operaria de duas formas: transferindo as respostas corretas aos candidatos por meio de dispositivos eletrônicos e utilizando indivíduos para realizar o exame no lugar dos candidatos, mediante o uso de documentos falsos.

"Após as provas, cada candidato pagaria R$ 140 mil em caso de aprovação", diz a nota da PF.

Prisões
A equipe policial cumpriu mandado de busca e apreensão na casa de um dos suspeitos, na cidade do Rio de Janeiro, de forma simultânea à busca pessoal realizada ao término da prova.

No total, quatro homens e uma mulher que participavam do exame foram presos. Além disso, em um hotel na cidade de Juiz de Fora (MG), a PF prendeu três homens que seriam responsáveis por transmitir as respostas por meio de pontos eletrônicos, totalizando oito prisões.

Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal de Juiz de Fora para depoimento, e os dispositivos apreendidos serão submetidos à perícia.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter