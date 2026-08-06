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ACIDENTE AÉREO

PF divulga resultado da investigação criminal sobre acidente da Voepass nesta quinta (6)

Diálogos registrados na caixa-preta do avião da Voepass mostram que a aeronave apresentava falhas recorrentes não sinalizadas pelas tripulações

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PF divulga resultado da investigação criminal sobre acidente da Voepass nesta quinta (6)PF divulga resultado da investigação criminal sobre acidente da Voepass nesta quinta (6) - Foto: Miguel Schincariol/AFP

A Polícia Federal (PF) apresenta nesta quinta-feira, 6, o relatório final do inquérito criminal sobre a queda do avião da Voepass. O acidente ocorrido em 9 de agosto de 2024, em Vinhedo, no interior paulista, causou a morte de 62 pessoas.

Diferentemente do relatório final divulgado em 23 de julho pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) da Força Aérea Brasileira (FAB), a investigação da Polícia Federal tem como foco a atribuição de responsabilidades criminais e indiciamentos individuais.

Caixa-preta revela falhas recorrentes
Diálogos registrados na caixa-preta do avião da Voepass mostram que a aeronave apresentava falhas recorrentes não sinalizadas pelas tripulações.

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A transcrição dos áudios consta no laudo da Polícia Federal (PF) sobre a queda da aeronave, revelado pelo Fantástico, da TV Globo, na quarta-feira, 5, e confirmado pelo Estadão.

Segundo a PF, a causa do acidente foi a perda de controle em voo causada pelo acúmulo de gelo na aeronave, da inoperância do sistema pneumático de degelo do avião e da não execução tempestiva e adequada de procedimentos necessários para falha no sistema degelo, degradação de performance, condições severas de gelo e estol (perda de sustentação).

O relatório revelou que os pilotos sabiam sobre a falha no sistema de degelo. Durante o voo imediatamente anterior, entre Guarulhos e Cascavel, o alerta AIRFRAME FAULT (sinal para falhas no sistema de degelo) foi acionado oito vezes e a tripulação realizou resets do dispositivo ao menos cinco vezes.

Relatório do Cenipa
A FAB divulgou em 23 de julho o relatório final das causas da queda do avião da Voepass. Na ocasião, ficou concluído que o acidente foi causado por um conjunto de falhas da empresa, da aeronave, dos pilotos e da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Em nota, a Anac afirmou que vai fazer a análise do relatório e disse que o trabalho do Cenipa não envolve atribuição de culpa. Já a Voepass alegou que, ao longo de três décadas, "sempre adotou procedimentos sérios de segurança, capacitação e orientação de tripulação."

A investigação apontou 19 fatores que influenciaram na queda do avião, sendo 15 que contribuíram diretamente para o acidente. Os demais foram classificados como de contribuição indeterminada. Leia aqui a reportagem completa.

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