BRASIL PF e Receita Federal apreendem 400 canetas emagrecedoras na fronteira com o Paraguai Produtos estavam ocultos em um fundo falso no porta-malas de um veículo com placas brasileiras, que tentava ingressar no País

A Polícia Federal e a Receita Federal apreenderam 400 unidades de canetas emagrecedoras durante uma fiscalização na Ponte Internacional da Amizade, na fronteira do Brasil com o Paraguai. A ação foi realizada na quarta-feira (18). Não foi informada qual era a marca dos medicamentos injetáveis.

De acordo com a PF, os produtos estavam ocultos em um fundo falso no porta-malas de um veículo com placas brasileiras, que tentava ingressar no País.

"O automóvel era ocupado por quatro pessoas, que informaram ter como destino o interior do Estado de São Paulo", disse a autoridade.

Configura como crime federal a importação de medicamentos sem autorização da autoridade sanitária e sem prescrição médica.

Recentemente, segundo informações da Polícia Federal, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reforçou o controle sobre esse tipo de substância, exigindo prescrição médica em duas vias e retenção da receita no ato da compra.

No início de junho deste ano, uma passageira brasileira de 31 anos, natural de Tauá, no Ceará, foi detida com 60 unidades de retatrutida e 30 unidades de Mounjaro - canetas emagrecedoras - presas ao seu corpo no Aeroporto de Salvador, na Bahia, na noite da última quarta-feira, 4.

A retatrutida, cabe frisar, ainda está em estudo no mundo e não pode ser comercializada.



