PF emite alerta a autoridades portuguesas contra acusado do assassinato, foragido da Justiça

A- A+

A Polícia Federal já incluiu em seus sistemas um alerta de que Bruno de Souza Rodrigues é procurado por suspeita de assassinato do ator Jefferson Machado. Bruno está foragido desde a última sexta-feira, quando a Justiça decretou o pedido de prisão temporária de dois acusados do crime, ocorrido em janeiro deste ano. O outro acusado, o garoto de programa Jeander Vinicius da Silva Braga, está preso desde a última sexta-feira.

Segundo a PF, não há registro de que Bruno tenha usado o passaporte nos últimos dias. O advogado da família de Jeff Machado, no entanto, se preocupa com uma informação divulgada pela imprensa de que o suspeito teria um passaporte europeu, por ter dupla cidadania, por ser descendente de portugueses. A PF informou que isso não impediria que Bruno fosse identificado e preso em portos e aeroportos desde que tente sair do país usando o mesmo nome que se identifica no Brasil.

"Como não sabemos exatamente onde Bruno está, enviamos um e-mail para autoridades portuguesas alertando para a situação", disse o advogado Jairo Magalhães.

Jeander e Bruno foram indiciados por homicídio duplamente qualificado e denunciados pelo Ministério Público do Rio, pela 3ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada do Núcleo Rio de Janeiro. Além da morte de Jeff, eles são acusados de ocultar o corpo da vítima numa casa em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Segundo a delegada responsável pela investigação do caso, a motivação do crime seria exclusivamente financeira.

"A motivação foi exclusivamente financeira, por conta do valor de R$ 20 mil pago por Jeff para a suposta vaga na novela. Bruno se apresentava como assistente de direção de várias emissoras. A investigação provou que houve uma tentativa dele de vender o veículo e a residência da vítima num valor muito abaixo. Isso tudo aconteceu no dia 23 de janeiro, dia da morte", disse a delegada.

Segundo as investigações, Jeander e Bruno eram amigos. Eles se conheciam há muitos anos e costumavam participar de encontros juntos. A polícia confirma que ambos planejaram um golpe financeiro, bem como a morte do ator.

Veja também

América Latina Novo ataque armado no Equador deixa cinco mortos e oito feridos