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Polícia Federal

PF faz ação contra apologia ao nazismo no interior do Rio de Janeiro

Operação em Valença cumpre dois mandados de busca e apreensão

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PF faz ação contra apologia ao nazismo no interior do Rio de JaneiroPF faz ação contra apologia ao nazismo no interior do Rio de Janeiro - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Policiais federais fizeram, nesta quarta-feira (9), uma ação contra suspeitos da prática do crime de apologia ao nazismo, em Valença, no sul do estado do Rio de Janeiro. 

Foram expedidos dois mandados de busca e apreensão pela Justiça Federal.

Segundo a Polícia Federal (PF), a investigação começou a partir da análise de um perfil na rede social X (antigo Twitter), que publicava reiteradamente conteúdos de caráter nazista.

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Durante as buscas, foram apreendidos um computador e um celular que serão submetidos à perícia técnica criminal.

A PF ressalta que a divulgação de conteúdo de apologia ao nazismo é conduta prevista na Lei nº 7.716/1989 (Lei que define os crimes resultantes de preconceito de cor e raça).

As penas variam de dois a cinco anos de prisão se a internet for usada para este tipo de conteúdo.

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