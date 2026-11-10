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Operação Página Oculta

PF faz ação para recuperar livros raros e outros bens furtados

Operação Página Oculta cumpre mandados no Rio e em São Paulo

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Polícia Federal faz ação para recuperar livros raros e outros bens furtadosPolícia Federal faz ação para recuperar livros raros e outros bens furtados - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Policiais federais cumprem cinco mandados de busca e apreensão, na manhã desta terça-feira (10), para recuperar livros raros, imagens sacras e outros bens culturais furtados. 

Os mandados foram expedidos pela 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro e estão sendo cumpridos em endereços residenciais e comerciais nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Diadema (SP).

A Operação Página Oculta também tem como objetivo apreender documentos, registros de comercialização, comprovantes de pagamento e aparelhos eletrônicos dos investigados.

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A ação é um desdobramento da operação Trinca de Papel, que investigou a atuação de um grupo criminoso especializado no furto de bens culturais pertencentes a instituições públicas e privadas, entre elas o Real Gabinete Português de Leitura, do Rio de Janeiro.

As investigações apontaram a existência de uma rede de comerciantes e compradores desses objetos furtados. Também houve a tentativa de cooptação de um funcionário do Real Gabinete para facilitar o acesso ao acervo da biblioteca.

De acordo com a PF, os investigados poderão responder pelos crimes de receptação (inclusive em sua modalidade qualificada), tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas e associação criminosa, entre outros.

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