A- A+

OPERAÇÃO PARALELO CINCO PF faz buscas e prisões contra desvios na Saúde no Sul e SP; Justiça bloqueia R$22,5 milhões Foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 25, a Operação Paralelo Cinco, que atingiu uma organização criminosa responsável por desviar milhões da Saúde em municípios do Rio Grande do Sul e São Paulo.

Com apoio da Controladoria-Geral da União e do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva no Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina. As diligências contaram ainda com o sequestro de 14 imóveis, apreensão de 53 veículos e uma embarcação, além do bloqueio de mais de R$ 22,5 milhões em contas bancárias.

Outras medidas cautelares foram impostas aos 20 investigados, como afastamento de funções, suspensão de atividades econômicas, restrição de acesso a órgãos públicos e proibição de contato entre os envolvidos. A decisão do Juízo das Garantias da 2ª Vara Federal de Santana do Livramento ainda determinou a designação de interventores nos hospitais municipais de Jaguari (RS) e Embu das Artes (SP).

A PF investiga desde janeiro de 2024 como um grupo de empresários de Porto Alegre (RS) assumiu a gestão dos hospitais municipais. Os investigadores afirmam que o grupo usou empresas de fachada e entidades intermediárias para emitir notas fiscais frias e esconder a real destinação do dinheiro público.

Segundo a PF, valores milionários eram rapidamente distribuídos para dezenas de contas de pessoas físicas e jurídicas sem qualquer relação com os serviços contratados. As investigações também apontam desvios feitos diretamente das contas-convênios, que bancavam salários elevados a funcionários que não trabalhavam, contratos fictícios, aluguéis de imóveis de alto padrão, viagens de luxo, compra de bens particulares e manutenção de vantagens pessoais. Todo esse gasto era feito com dinheiro destinado originalmente aos hospitais de Jaguari (RS) e Embu das Artes (SP). Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de capitais e outros delitos conexos.

A operação cumpriu medidas em dez cidades. Em Jaguari (RS), foram executados quatro mandados de busca e apreensão. Em Santiago (RS), houve um mandado de busca. Em Porto Alegre (RS), a PF cumpriu um mandado de prisão preventiva, nove mandados de busca e apreensão e determinou o bloqueio de cinco imóveis. Em Gravataí (RS), foi cumprido um mandado de prisão preventiva, dois mandados de busca e a apreensão de cinco imóveis. Alvorada (RS) teve um mandado de busca. Em Gramado (RS), um imóvel foi sequestrado. Em Balneário Camboriú (SC), foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e determinado o sequestro de um imóvel. Em Osasco (SP), dois mandados de busca. Em Embu das Artes, outros dois. Em São Paulo e em Boa Vista (RR), um imóvel foi sequestrado em cada cidade.



Veja também