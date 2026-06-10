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CASO MASTER PF faz nova operação para apurar aplicação de fundo de previdência de Paulista no Master Polícia investiga aplicação de mais de R$ 3 milhões e apura suspeita de pagamento de propina a gestores

A Polícia Federal (PF) realizou nesta quarta-feira (10) uma operação para apurar suspeitas de irregularidades na gestão de recursos do PreviPaulista, fundo previdenciário dos servidores públicos municipais de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

A apuração mira em investimentos com grau de risco de mais de R$ 3 milhões no Banco Master, que está no centro de uma investigação envolvendo fraudes no sistema financeiro.

Intitulada de Operação Take Over, a apuração da PF aponta que os investimentos foram feitos "por meio de decisões em desacordo com as normas legais e com os procedimentos de governança exigidos para a administração de recursos previdenciários". A investigação busca verificar se houve pagamento de propina para gestores do fundo.

A PF disse que as buscas foram feitas em residências e empresas. Ao todo, foram expedidos dez mandados de busca e apreensão, cumpridos em Paulista, no Recife e no Rio de Janeiro.

"Há de que decisões estratégicas teriam sido tomadas de forma isolada, sem a devida observância dos critérios de segurança, liquidez e transparência. A investigação busca esclarecer se a conduta caracteriza gestão temerária ou fraudulenta e apurar eventual prática de crimes contra a administração pública e o sistema financeiro", informou a polícia em nota.

A operação ocorre em meio aos desdobramentos do caso Banco Master, liquidado pelo Banco Central em novembro de 2025 após a identificação de problemas de liquidez e suspeitas de irregularidades em operações financeiras. O dono da instituição, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, foi preso no âmbito das investigações e está negociando um acordo de delação premiada com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República (PGR).



A prefeitura de Paulista enviou uma nota sobre o caso, ressaltando que "que os fatos objeto da investigação referem-se a atos praticados na administração anterior e reafirma seu compromisso com a transparência, a legalidade e a correta aplicação dos recursos públicos". Leia a resposta na íntegra:

Nota de esclarecimento

A Prefeitura do Paulista informa que, nesta quarta-feira (10), agentes da Polícia Federal estiveram na Secretaria de Administração (SECAD) e no Instituto de Previdência Social do Município do Paulista (PREVIPAULISTA) para a realização de diligências relacionadas à apuração de aportes financeiros efetuados, no ano de 2024, junto ao Banco Master.

A atual gestão esclarece que os fatos objeto da investigação referem-se a atos praticados na administração anterior e reafirma seu compromisso com a transparência, a legalidade e a correta aplicação dos recursos públicos.

Desde o início da diligência, todas as informações e documentos solicitados estão sendo disponibilizados aos órgãos competentes, em total colaboração com o trabalho investigativo.

A Prefeitura do Paulista e o PREVIPAULISTA permanecem à disposição das autoridades para contribuir com os esclarecimentos necessários e acompanharão o andamento das apurações pelos canais institucionais competentes.

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