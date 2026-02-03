PF faz operação contra fraudes de R$ 7 milhões em licitações de obras no Amapá
Foco da apuração recai sobre as gestões municipais de Amapá e Mazagão
A Polícia Federal (PF) cumpriu nesta terça-feira (3) quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de Amapá, Mazagão e Macapá, com o objetivo de investigar um possível esquema de corrupção e fraude em licitação de obras públicas nas gestões municipais.
O foco da apuração recai sobre as gestões municipais de Amapá e Mazagão, ambas no interior do estado. A cidade de Amapá fica a cerca de 300 quilômetros de Macapá, capital estadual, enquanto Mazagão está localizada a 36 quilômetros da capital.
Investigadores da PF suspeitam que empreiteiros realizaram pagamentos indevidos a agentes públicos para obter vantagens nos processos licitatórios e, assim, celebrar contratos com a administração pública em obras que ultrapassam R$ 7 milhões.
Os investigados poderão responder pelos crimes de fraudes em licitação, corrupção ativa e passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem ultrapassar 30 anos de reclusão, além do pagamento de multa.