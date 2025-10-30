A- A+

OPERAÇÃO PF faz operação contra hackers que desviaram mais de R$ 813 milhões e que afetou o Pix Parte dos investigados está no exterior e as prisões estão sendo feitas com o apoio da Interpol

A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira (30) uma operação contra um grupo criminoso especializado em fraudes bancárias suspeito de desviar mais de R$ 813 milhões de contas mantidas por bancos para operacionalizar as transferências PIX realizadas por seus clientes. A ação gerou instabilidade no Pix.

A primeira fase da operação, intitulada Operação Magna Fraus, foi realizada em julho.

A PF está cumprindo 42 mandados de busca e apreensão e 26 de prisão em seis estados e no Distrito Federal. Conforme a corporação, parte dos investigados está no exterior.

"As prisões internacionais estão sendo executadas simultaneamente, com apoio do Centro de Coordenação e Comando da Interpol, dos Escritórios da Interpol no Brasil, Espanha, Argentina e Portugal e da Brigada Central de Fraudes Informáticos da Polícia Nacional da Espanha, por meio de cooperação policial internacional", informou.

A Justiça determinou o bloqueio de bens e valores em até R$ 640 milhões.

Na primeira fase da operação, a polícia prendeu dois homens e realizou busca e apreensão em cinco endereços de Goiás e Pará. Durante as buscas, os policiais apreenderam criptoativos equivalentes a aproximadamente R$ 5,5 milhões. Desde o início das investigações, segundo a PF, já foram bloqueadas contas e outros ativos na ordem de R$ 32 milhões.

