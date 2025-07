PF investiga ameaça de atentado contra sede da OAB-RJ; forças de segurança revistam prédio

A- A+

O prédio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ), na Avenida Marechal Câmara, no Centro do Rio, passa por um pente-fino na manhã desta quinta-feira. Todas as atividades da seccional foram suspensas até o meio-dia após a presidência ser alertada, pela Polícia Federal, na noite desta quarta-feira, sobre uma ameaça de atendado contra o local, relacionada a grupos extremistas.



A informação foi antecipada pelo colunista Ancelmo Gois.

A revista no prédio é feita por equipes da PF e do Esquadrão Antibomba da Polícia Civil do Rio, com apoio do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). Não há informações se algum objeto suspeito foi encontrado.

“Estamos em contato direto com as autoridades de segurança pública, atentos aos fatos e às apurações, acompanhando tudo com muita cautela. A segurança de advogados, advogadas, funcionários e de todos os que circulam diariamente pela sede da OABRJ é nossa prioridade”, afirmou a presidente da OAB-RJ, Ana Tereza Basilio.

Segundo nota enviada pela assessoria de imprensa da seccional, "todas as atualizações sobre o funcionamento da sede, bem como novas informações sobre o caso, serão divulgadas nos canais oficiais da OAB-RJ".

