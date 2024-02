A- A+

BRASIL PF investiga servidor da ANP por vazamento de informações sigilosas Operação Criminalis Vigilantia ocorre no Rio de Janeiro e em Niterói

Policiais federais cumprem, nesta quinta-feira (22), dois mandados de busca e apreensão em uma investigação sobre tráfico de influência por um servidor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Os mandados foram expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Federal (PF), o alvo da Operação Criminalis Vigilantia é um servidor da ANP que estaria usando informações sigilosas da agência para obter vantagens indevidas.

Ainda de acordo com a PF, o servidor contava com o apoio de outras pessoas, que não tinham vínculo com a ANP, para solicitar propinas de empresas reguladas pela agência, munidos dessas informações.





O alvo da operação foi afastado de suas funções até a conclusão das investigações, por determinação da Justiça. Os mandados estão sendo cumpridos nos municípios do Rio e Niterói, no Grande Rio.

Por meio de sua assessoria de imprensa, a agência informou que “emprega total empenho na colaboração com as investigações. A ANP reafirma que não admite desvios de conduta e tomará as medidas cabíveis ao final da investigação”.

