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abusos PF: Já estamos trabalhando no inquérito sobre ilegalidades no setor de combustíveis O inquérito tem como principais hipóteses criminais a manipulação artificial de preços, a formação de cartel e crimes contra a ordem econômica e economia popular

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, afirmou que a corporação já está trabalhando no inquérito sobre ilegalidades no setor de combustíveis. O inquérito tem como principais hipóteses criminais a manipulação artificial de preços, a formação de cartel e crimes contra a ordem econômica e economia popular. "Essa é a delimitação inicial do nosso inquérito policial, que vem sendo instruído já nesses dias", disse Rodrigues a jornalistas.

Segundo ele, a PF já recebeu informações de órgãos parceiros e está trabalhando com esses dados. "Por óbvias razões, não posso detalhar", completou. O chefe da PF e representantes dos ministérios da Justiça e de Minas e Energia concedem entrevista sobre as medidas adotadas e as próximas ações planejadas para combater o aumento abusivo de preços de combustíveis no País.

Por sua vez, o secretário Nacional do Consumidor, Ricardo Morishita, repetiu que a atividade empresarial deve ser preservada e nem todos estão cometendo abusos. "É importante lembrar que há também fornecedores responsáveis, que estão fazendo a coisa certa, que muitas vezes têm aumentado os preços, mas têm demonstrado que se trata de custos", argumentou.

"O Código de Defesa do Consumidor não é contra ninguém. Ele é a favor. É a favor do consumidor, é a favor do fornecedor que seja responsável. O que estamos tratando aqui é daquele que sai fora desse regimento, desse regramento, é aquela exceção que está cometendo um abuso, um excesso", completou Morishita.

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