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Polícia Federal PF mira contratos da Secretaria estadual de Agricultura com suspeita de fraude de R$ 200 milhões Agentes cumprem 12 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira, a Operação Castratio — castração, em tradução livre —com o objetivo de desarticular um grupo criminoso suspeito de fraudar licitação em contratos vinculados à Secretaria estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio de Janeiro (Seapa). De acordo com as investigações, a soma das negociações — voltadas para a castração e a esterilização de animais — sob suspeita chega a R$ 200 milhões.

Agentes cumprem 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal ( STF), em municípios dos estados do Rio — Itaocara, Macaé, Niterói e capital — e de São Paulo — São Roque e Mairinque.

A investigação tem como alvo supostas irregularidades em contratos firmados entre o Governo do Estado e uma empresa privada. Segundo a PF, foi identificado direcionamento, superfaturamento e fraude à licitação, além de outros crimes.

A Polícia Federal afirma que, além do crime de organização criminosa, os investigados poderão responder por frustrar o caráter competitivo da licitação e por lavagem de dinheiro, sem prejuízo de eventuais outros crimes que possam surgir no decorrer da investigação.

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