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Meio Ambiente PF mira policial suspeito de pegar propina em troca de dado sigiloso sobre ações na Amazônia A investigação teve origem em informações obtidas durante operações de combate ao garimpo ilegal

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta (11) a Operação Âmbitus, com o objetivo de investigar a atuação de um grupo suspeito de corromper um policial da própria corporação para obter informações sigilosas sobre ações de fiscalização ambiental na região amazônica.

A PF cumpriu sete mandados de busca e apreensão nos estados de Rondônia, Goiás e Alagoas, além de um mandado de prisão preventiva. A Justiça Federal também determinou o sequestro de bens e valores no montante de R$ 22 milhões.

A investigação teve origem em informações obtidas durante operações de combate ao garimpo ilegal e aponta que integrantes da organização criminosa teriam recebido antecipadamente informações sobre ações policiais e fiscalizatórias, ‘permitindo a adoção de medidas para dificultar a atuação do poder público e assegurar a continuidade das atividades ilícitas’.

Entre os alvos da Operação Âmbitus está um servidor público federal, ocupante do cargo de policial federal, suspeito de repassar informações sensíveis em benefício da quadrilha.

A PF também investiga supostos crimes de lavagem de dinheiro, mediante a utilização de empresas e outras estruturas destinadas à movimentação e ocultação de recursos oriundos do garimpo clandestino.

Os investigados poderão responder, na medida de suas participações, pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, violação de sigilo funcional, organização criminosa e lavagem de dinheiro.Segundo a PF, a investigação ainda vai ter sequência para identificar ‘todos os envolvidos e aprofundar a apuração dos fatos’.

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