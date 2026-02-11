A- A+

crimes PF mira suspeitos de dopar mulheres, estuprar e compartilhar vídeos em esquema internacional Segundo a PF, as investigações começaram em 2025, após o recebimento de informações obtidas por meio da Europol envolvendo mais de 20 países

Ao menos sete brasileiros são suspeitos de fazer parte de um esquema internacional de divulgação e troca de vídeos de estupros de mulheres sedadas. A Polícia Federal cumpre três mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão em operação realizada nesta quarta-feira (11) nos Estados de São Paulo, do Ceará, do Pará, de Santa Catarina e da Bahia.

Segundo a PF, as investigações começaram em 2025, após o recebimento de informações obtidas por meio da Europol envolvendo mais de 20 países.

A Polícia Federal investiga a participação de sete brasileiros na prática criminosa. As mensagens trocadas revelaram que os suspeitos discutiam o uso de medicamentos com propriedades sedativas, demonstrando conhecimento sobre marcas comerciais e possíveis efeitos adversos dessas substâncias.

Durante a operação desta quarta-feira (11) foram apreendidos equipamentos eletrônicos, dispositivos de armazenamento de dados, aparelhos celulares, computadores e outros materiais potencialmente relacionados às atividades criminosas.

As condutas investigadas podem ser enquadradas nos crimes de estupro de vulnerável e de divulgação de cena de estupro ou de estupro de vulnerável.

No Brasil, os fatos investigados enquadram-se na Lei nº 13 642/2018, que conferiu à Polícia Federal atribuição para apurar crimes praticados por meio da internet que envolvam a propagação de conteúdo misógino. No caso, foram identificados indícios que representam expressão manifesta de ódio, repulsa e objetificação da mulher.



