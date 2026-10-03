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POLÍCIA FEDERAL

PF faz operação após apreensão de R$ 4 milhões em espécie com suspeita de vínculo eleitoral

Segundo as investigações, os elementos obtidos revelaram "indícios de movimentação de valores sem justificativa plausível"

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Operação da PF mira em possível movimentação irregular de dinheiro com indícios de vínculo eleitoral em RoraimaOperação da PF mira em possível movimentação irregular de dinheiro com indícios de vínculo eleitoral em Roraima - Foto: Polícia Federal/Divulgação

A Polícia Federal (PF) deflagrou neste sábado, um dia antes das eleições, a Operação Moriarty para investigar a possível movimentação irregular de dinheiro com indícios de vínculo eleitoral em Roraima. A ação ocorre após a apreensão de cerca de R$ 4 milhões em espécie. Os agentes cumprem dois mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo Eleitoral de Caracaraí.

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A investigação começou após a apreensão do dinheiro durante o monitoramento de um saque bancário. Segundo a PF, os elementos obtidos “revelaram indícios de movimentação de valores sem justificativa plausível”, com “possível destinação relacionada a financiamento eleitoral irregular”.

As buscas têm como objetivo reunir novas provas, esclarecer a origem e o destino do dinheiro e identificar outros possíveis envolvidos nas operações financeiras investigadas., um dia antes da eleição,

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