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POLÍCIA FEDERAL PF faz operação após apreensão de R$ 4 milhões em espécie com suspeita de vínculo eleitoral Segundo as investigações, os elementos obtidos revelaram "indícios de movimentação de valores sem justificativa plausível"

A Polícia Federal (PF) deflagrou neste sábado, um dia antes das eleições, a Operação Moriarty para investigar a possível movimentação irregular de dinheiro com indícios de vínculo eleitoral em Roraima. A ação ocorre após a apreensão de cerca de R$ 4 milhões em espécie. Os agentes cumprem dois mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo Eleitoral de Caracaraí.

A investigação começou após a apreensão do dinheiro durante o monitoramento de um saque bancário. Segundo a PF, os elementos obtidos “revelaram indícios de movimentação de valores sem justificativa plausível”, com “possível destinação relacionada a financiamento eleitoral irregular”.

As buscas têm como objetivo reunir novas provas, esclarecer a origem e o destino do dinheiro e identificar outros possíveis envolvidos nas operações financeiras investigadas., um dia antes da eleição,

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