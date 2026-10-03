PF faz operação após apreensão de R$ 4 milhões em espécie com suspeita de vínculo eleitoral
Segundo as investigações, os elementos obtidos revelaram "indícios de movimentação de valores sem justificativa plausível"
A Polícia Federal (PF) deflagrou neste sábado, um dia antes das eleições, a Operação Moriarty para investigar a possível movimentação irregular de dinheiro com indícios de vínculo eleitoral em Roraima. A ação ocorre após a apreensão de cerca de R$ 4 milhões em espécie. Os agentes cumprem dois mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo Eleitoral de Caracaraí.
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A investigação começou após a apreensão do dinheiro durante o monitoramento de um saque bancário. Segundo a PF, os elementos obtidos “revelaram indícios de movimentação de valores sem justificativa plausível”, com “possível destinação relacionada a financiamento eleitoral irregular”.
As buscas têm como objetivo reunir novas provas, esclarecer a origem e o destino do dinheiro e identificar outros possíveis envolvidos nas operações financeiras investigadas., um dia antes da eleição,