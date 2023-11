A- A+

Brasil PF prende 26 inscritos no Enem que tinham mandados por crimes como roubo, tráfico e estupro Operação teve por fim garantir a segurança na realização da primeira fase do exame, realizada neste domingo

A Polícia Federal (PF) informou que cumpriu 26 mandados de prisão que estavam em aberto contra inscritos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ao longo da última semana, por fatos não relacionados à prova. De acordo com a corporação, os alvos estavam em 14 estados e respondiam a processos por crimes como roubo, tráfico e estupro de vulnerável, além de não pagamento de pensão alimentícia.

Segundo a PF, o cumprimento das medidas se deu de forma a não causar qualquer tumulto à aplicação das provas.

Em nota, a PF explicou que a chamada Operação Integrada de Segurança do Enem, coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública, contou com 800 agentes distribuídos em todos os Estados da Federação e no Distrito Federal.

“A operação teve por fim garantir a segurança na realização do evento, cabendo à Polícia Federal ações de polícia judiciária e de inteligência visando à prevenção e repressão de fraudes”, disse a PF, na nota.

Foram cumpridos mandados de prisão no Acre, no Ceará, em Goiás, no Maranhão, em Minas Gerais, em Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso, no Pará, na Paraíba, em Roraima, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em Sergipe e em São Paulo.

