LAVAGEM DE DINHEIRO

PF prende 3 por esquema de lavagem de dinheiro com criptoativos que movimentou R$ 50 bilhões

Na capital paulista, agentes federais cumprem cinco mandados de prisão temporária e dez mandados judiciais de busca e apreensão

Foto: Polícia Federal/Divulgação

Uma operação da Polícia Federal deflagrada na manhã desta quinta-feira, 4, tem como alvo uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro por meio de criptoativos. Os alvos estão ligados a uma rede criminosa que movimento mais de R$ 50 bilhões nesse tipo de moeda entre dezembro de 2020 e janeiro de 2024.

Na capital paulista, agentes federais cumprem cinco mandados de prisão temporária e dez mandados judiciais de busca e apreensão, sequestro de valores e bloqueios de bens.

Conforme balanço parcial da PF, até as 8h, dos cinco alvos, três tinham sido presos. Um dos mandados envolve uma pessoa que já está presa e o quinto suspeito está em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Os detidos não tiveram os nomes divulgados, o que impossibilitou o contato com suas defesas. O espaço está aberto para manifestação.

Com os suspeitos foram apreendidos:

A Operação Sibila é um desdobramento da Operação Colossus, realizada em janeiro de 2024, que desvendou um esquema bilionário de fraudes financeiras, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. O esquema utilizava empresas de fachada e pessoas interpostas (laranjas) para realizar ocultar a origem ilícita dos recursos e praticar evasão de divisas.
 

